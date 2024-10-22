Akasya, yıl boyu sürecek 10’uncu yıl etkinliklerine Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sergiyle devam ediyor. 26 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına ve Cumhuriyet’in 101 yıllık köklü tarihine odaklanıyor.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, 10’uncu yılı kapsamında Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlamaya ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmaya hazırlanıyor. 26 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında ziyarete açılacak Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayıp Atatürk’ü saygı ve minnetle anarak sona erecek.

TRT arşivinden özenle seçilmiş kareler

Sergide yer alacak birbirinden özel ve bugüne dek nadir görülen kareler, Atatürk’ün yaşadığı tarihi dönüm noktalarını ve Cumhuriyetin doğuşunu gözler önüne serecek. TRT arşivlerinden özenle seçilen bu fotoğraflar hem tarih meraklılarını hem de Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı tüm ziyaretçileri Akasya Güney Atrium’da ağırlayacak. Atatürk’ün liderlik vizyonunu ve Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini tüm gerçekliğiyle yansıtan fotoğraflar, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkartacak.

Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel serginin, aynı zamanda Atatürk’ün eşsiz mirasına duyulan sonsuz minnetin ve saygının bir yansıması olacağı belirtildi. Her karede, Atatürk’ün halkına olan sevgisi, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet değerlerinin temelleri hissedilecek.

Eyüboğlu Koleji öğrencilerinden 29 Ekim konseri

Akasya Alışveriş Merkezi’ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 21-29 Ekim tarihleri arasında Eyüboğlu Koleji öğrencilerinin hazırladığı resimlerden oluşan bir sergi de sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, 29 Ekim’de Eyüboğlu Koleji öğrencilerinden oluşan koro, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılına özel bir konser verecek.

29 Ekim’de zemin katta gerçekleştirilecek özel bir Greenbox etkinliğinde ise misafirler, Atatürk’le aynı karede bulunabilecekleri fotoğraflar çekebilecek.