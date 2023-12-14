Akbank ve Endeavor Türkiye, Boost The Future Demo Day etkinliğinde yeni nesil start-up’ları yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturdu.

Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliğiyle düzenlenen girişim hızlandırma programı ‘Boost The Future’ın 5’nci dönemi, Demo Day etkinliği ile son buldu. 13 Aralık tarihinde, Sabancı Center’da düzenlenen Demo Day’de 3 ay boyunca yoğun bir mentorluk ve eğitim desteği alan start-up’lar, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerine girişimlerini sundular. Etkinlikte Endeavor Girişimi Insider’ın kurucu ortağı ve CEO’su Hande Çilingir de özel bir konuşma ile yer aldı.

Bu yılki programda 12 girişimci, fintek, oyun, perakende gibi farklı sektörlerden yapay zeka destekli çözümleriyle dikkat çekti. Boost The Future programına seçilen ve Demo Day’de yer alan girişimler arasında Defy, ELYT, Finsmart, Guul Games, Jobtogo, Octobus, PvX, Ruuf, Selfprof, Shipicons, UrClimate ve Waste Long yer aldı. Bu girişimciler, Akbank Lab ve Endeavor’ın deneyimli mentorları ile birlikte iş fikirlerini olgunlaştırdı ve uluslararası arenaya açılmak için destek aldılar.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, “Girişimciliğin ekonomileri geliştirmek ve katma değer ve istihdam oluşturmak açısından kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. ‘Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka’ vizyonumuz doğrultusunda, girişimcilik ekosistemini kararlılıkla destekliyoruz. Bu kapsamda Endeavor Türkiye iş birliğinde yürüttüğümüz Boost The Future programı da 5. döneminde yeni nesil işlere ve endüstrilere değer katmaya devam ediyor. 3 aylık yoğun bir sürecin ardından girişimlerimizin işlerini ölçeklendirmek, büyütmek ve yurt dışına açılmak üzere gösterdiği gelişimi ise Demo Day etkinliğimizde görünür kıldık. Ülkemizin önde gelen yatırımcıları ile buluşan girişimcilerimiz, bütüncül değer oluşturma potansiyelleri ile dikkat çektiler. Oluşturduğumuz bu değerden mutluluk duyuyoruz. Deneyimli mentor ağımız, başarılı hızlandırma programımız ve yenilikçi fırsatlarımızla geleceğe güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli şöyle konuştu: “Endeavor’da, Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü girişimcilerin global platformu olmak için yola çıktık. 40’a yakın pazarda faaliyet gösteren uluslararası bir yapı olarak, geçtiğimiz 16 senede Türkiye’nin bugün en çok bilinen ve ekosistemde kurucularının rol modeli haline geldiği tüm girişimlerle yan yana durduk. Kısaca, büyük düşünen girişimcileri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destekliyoruz. Daha yola çıkarken bile sadece bulundukları yeri değil, dünyayı da değiştirmeye niyetlenen ve değişimden korkmadan yollarına devam eden, yeni nesil girişimcilere mentorluk ve yatırım yapan, girişimcilik ekosistemini büyüten, ’çarpan etkisi’ oluşturan bu girişimciler ve şirketleri, artık ülkelerin ve dünyanın gidişatına yön veriyor. Boost the Future ile, bu şirketleri erkenden tespit ederek geleceğin Endeavor Girişimcileri’ni bulmayı hedefliyoruz. 5 senedir devam ettiğimiz Boost the Future’da, Akbank’la girişimcilik ekosistemini birlikte geliştirebilme ve girişimcilere destek olabilme şansı yakaladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Tüm Akbank ekibine teşekkür ediyor, program mezunlarımıza girişimcilik yolculuklarında bol başarı diliyorum.”