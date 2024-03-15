Akbank’ın bağımsız ansiklopedi Vikipedi’yi eşitlik, kapsayıcılık ve dahiliyet odağında güncellemek ve doğru bilginin herkese erişilebilir olmasını sağlamak üzere 2023 yılında başlattığı VikiMaraton, 2024’ün ilk etabıyla devam ediyor.

Akbank’ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ortak hafızayı güncel ve güçlü tutmak için İmece iş birliği ile hayata geçirdiği ve eşitlik, kapsayıcılık ve dahiliyet odağında Vikipedi’nin güncellenmesini hedefleyen VikiMaraton’un 2024’teki ilk etabı için başvuru süreci başladı. ‘İş hayatında kadın’ teması altında doğru bilgileri derlemek üzere 24 Mart’ta gerçekleşecek olan VikiMaraton’a başvurular 18 Mart’a dek devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre, başta gençler olmak üzere herkesin katılımına açık olan VikiMaraton’da 20-25 kişilik ekipler, belirlenen başlıklarda literatür taraması yaparak bilgi eksikliklerini gidermeye odaklanıyor. Gönüllülerin katılımıyla 3 saat süren yoğun çalışma süreçlerinden oluşan VikiMaraton’da ekipler, çalışmalarını önce İmece ekibine iletiyor. Yapılan değerlendirme sürecinin ardından elde edilen doğruluğu kanıtlanmış bilgiler, Vikipedi’yle paylaşılıyor.

VikiMaraton bu yıl Ağustos ve Kasım aylarında düzenlenecek diğer etaplarla birlikte toplam 3 etaptan oluşacak.