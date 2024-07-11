Akbank, yeni bir rekor promosyon ödemesi yapacağını duyurdu ve bu ödeme ile 48 bin TL kimin cebine girecek sorusu büyük merak uyandırdı. Temmuz ayında yapılacak bu ödeme ile Akbank, promosyon alanında rekor kırıyor. Akbanklılar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle emeklilere yönelik bu promosyon ödemeleri, Akbank'ın cömert yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, Akbank da promosyon rakamlarını güncelledi ve gündemde geniş yer buldu. Vatandaşlar, sosyal medya ve arama motorlarında "Akbank 2024 promosyon rakamları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Akbank'ın yeni promosyon detayları:

Akbank, emeklilere özel olarak düzenlediği promosyon kampanyasında maaş dilimlerine göre farklı ödemeler sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı 10 bin TL'nin altında olanlar 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında olanlar 12 bin 500 TL ve 20 bin TL üzerinde maaş alanlar ise 15 bin TL alacaklar. Ancak bu promosyon ödemeleri, emeklilerin banka ile üç yıllık maaş alım taahhüdü vermesi koşuluyla geçerli olacak.