İzmir Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu ve konsey üyeleri İkizköy halkının direnişine destek vermek için Akbelen’e gitti.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde konumlanan Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine engel olmak için direniş gösteren İkizköy halkına bir destek de Efes Selçuk Kent Konseyi’nden geldi.

23 Temmuz 2023’te gerçekleşen Ege Kent Konseyleri Birliği 4. Genel Kurulu’nda birliğin yürütme kurulu üyeliğine seçilen Efes Selçuk Kent Konseyi diğer yürütme kurulu üyeleri olan Akhisar, Karşıyaka Güzelbahçe, Söke, Kuşadası, Didim ve Söke Kent Konseyleri ile birlikte bölge halkının direnişine destek verdi. Doğal güzellikleri ile bilinen ve ekosistem açısından önemli olan Akbelen Ormanı’nın korunması, ağaç kesiminin durdurulması için Ege Kent Konseyleri Birliği tarafından “Nerede bir dal kırılırsa orada atar kalbimiz” yazılı pankart açıldı.

Ege Kent Konseyleri Birliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada; “Limak ormanı katletmeye, İkizköylüler ve dostları direnmeye devam ediyor! Tüm yurttaşları Mücadeleye destek vermeye Akbelen’e Sahip Çıkmaya çağırıyoruz” denildi.