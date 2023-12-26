Akça Cami Caddesi esnafı, İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, caddenin Fethiye Caddesi gibi cazibe merkezi olacağını vurguladı.

İzmit Belediyesi yıllardır çalışma gerçekleştirilmeyen ve İzmit’in merkezinde yer alan Akça Cami Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen çalışmalar hızla ilerliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Akça Cami Caddesi de Rauf Orbay, Cebesoy Köseoğlu, Mimar Sinan Sokak, İstiklal Caddesi gibi kentin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Hızla ilerleyen çalışmalar çerçevesinde parke kaldırımlar döşeniyor. Eş zamanlı olarak yoldaki eski parkeleri de söken ekipler, mineral parke ile bölgeyi konfora kavuşturuyor. Yol yenileme çalışmaları devam ederken bir taraftan da aydınlatmalar monte ediliyor. Aydınlatmaların monte işleminin sona ermesinin ardından cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak.

"Çalışmalardan çok memnunuz"

Esnaf Ahmet Donbaycı, "Bir hafta önce Fatma Hanım sokağımıza geldi, çalışmaları inceledi. Parkelerin yenileneceği, sokağın aydınlatmasının yapılacağı söylendi. Esnaf olarak kendisine ve ekiplere teşekkür ediyoruz. Bir hafta zarfında hemen hemen yolun yarısı bitti. Şuan aydınlatma lambaları yapılıyor. Çalışmalardan çok memnunuz" dedi.

"Arkadaşlar gayet güzel çalışıyor"

Çalışmaların beklentiyi karşıladığını dile getiren Burak Biçer, "Çalışmalar bizim beklentimizden de güzel gidiyor. Geçen hafta pazar günü başladı. Bir hafta içinde yarıya kadar getirdiler. Her şeyimizi karşıladılar sağ olsunlar. Arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Aydınlatmalar da yapılınca caddemiz çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Çok hızlı ve düzenli çalışıldı"

Eyüp Kocabıyık ise çalışmaların çok hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "Çok hızlı ve düzenli çalışıldı. Gayet memnunuz sokak açısından. Bizler için iyi olacağını düşünüyorum. Ekipler gayet hızlıydı. Çalışmalardan memnunuz" ifadelerini kullandı.