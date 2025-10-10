Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 67’de (eski Tuna 3 Düğün Salonu önü) açılan işletme, düzenlenen törenle kapılarını İnegöllülere açtı.

Açılışa Yoğun İlgi

Açılış törenine, iş dünyasından çok sayıda davetli, siyasi parti temsilcileri, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

İnegöl’ün yükselen gastronomi markaları arasına katılmaya hazırlanan Akbaylar Aspava’nın açılışında renkli görüntüler yaşandı.

“İnegöl’e Katma Değer Sağlayacağız”

Firma ortaklarından Raşit Okutan, açılışta yaptığı konuşmada İnegöl’e kazandırdıkları yeni işletmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi:

“Akbaylar Aspava olarak İnegöl'de hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Yaratacağımız istihdamla ve üreteceğimiz katma değerle gurur duyacağız. İnegöl gastronomisine ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.”

207 Şubeden Sonra 208. Durağı İnegöl Oldu

Akbaylar Aspava Yönetim Kurulu Üyesi Halil Akbay, markanın 53 yıllık geçmişine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Firmamız 53 yıllık köklü bir tarihe sahip. Şu anda Ankara’da 121, diğer illerde 86 olmak üzere Türkiye genelinde 207 şube ile hizmet veriyoruz. İnegöl’de açtığımız 208. şube ile bu eşsiz lezzeti Bursa’ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Bu Hizmetin Gerçek Sahibi Sizsiniz”

Firma ortaklarından Kevser Yel, açılış törenine katılan davetlilere teşekkür ederek,

“Bu hizmeti kazandırmamızın en büyük sebebi sizlersiniz. Katılımlarınız bizi mutlu etti, açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“İnegöl’e Katma Değer Katacak”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest,

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnegöl’ümüze katma değer katacak bu mekanın hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Dua ve Kurbanla Açılış Gerçekleşti

Törenin sonunda, Yeşil Camii İmam Hatibi Numan Teper tarafından dua edildi, ardından kurban kesilerek açılış resmi olarak açıldı.

Katılımcılar, açılış sonrası işletmeyi gezerek Aspava’nın meşhur lezzetlerinden tattı.

1995’ten bu yana değişmeyen lezzet, artık İnegöl halkının da sofralarında.

Ankara’nın efsanesi Akbaylar Aspava, İnegöl’ün gastronomi haritasına yeni bir lezzet durağı eklemiş oldu.

📞 İletişim: 0224 712 06 06 – 0531 211 61 16