İHH İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilciliği Başkanı Turgay Demir, Gazze’deki gelişmeler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze halkının hâlâ acil yardıma ihtiyaç duyduğunun altı çizildi ve bölge halkı için destek çağrısı yapıldı.

“SOYKIRIM DURDU AMA GÜVENCE YOK”

Açıklamasında barışın umut verici ancak kırılgan bir süreç olduğuna dikkat çeken Turgay Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde, İsrail ile Hamas arasında varılan barış anlaşmasıyla birlikte bölgede akan kan bir nebze durmuştur. Soykırımın durması, hepimiz için umut verici bir gelişmedir. Ancak bu barışın kalıcı olup olmayacağı konusunda ciddi şüphelerimiz var. Zira İsrail’in daha önceki süreçlerde yaptığı anlaşmalara nasıl sadık kalmadığını defalarca gördük.”

“YARDIM TIRLARI GİRMEYE BAŞLADI, BU SÜREÇ BİR FIRSAT”

İsrail’in uzun süre boyunca engellediği yardım girişlerinin barış anlaşması sonrası yeniden başladığını belirten Demir, bu sürecin bir fırsat olduğunu vurgulayarak “Barış anlaşmasının ardından, uzun süredir girişine izin verilmeyen yardım tırları nihayet Gazze’ye ulaşmaya başlamıştır. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin bir nebze olsun hafiflemesi adına çok kıymetlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu sadece bir fırsattır; kalıcı bir çözüm için dediğimiz gibi İsrail’den dolayı ciddi şüphelerimiz var” dedi.

“KARDEŞLERİMİZ İÇİN SEFERBER OLALIM”

İHH İnegöl İlçe Temsilciliği olarak yardım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Demir, tüm İnegöllü hayırseverlere çağrıda bulunarak “Bizler, İHH İnegöl İlçe Temsilciliği olarak, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek ve Gazzeli kardeşlerimize daha fazla yardım ulaştırmak için seferber olmuş durumdayız. Çünkü İsrail’in barışa ne kadar sadık kalacağı belirsizliğini korurken, bizim görevimiz ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve etkili şekilde ulaşmaktır. Bu sebeple, tüm İnegöllü hayırsever kardeşlerimizi bu hayra ortak olmaya davet ediyoruz. Yardımlarınız Gazze’de büyük bir eksikliği giderecek, bir çocuğun karnını doyuracak, bir annenin yarasına merhem olacaktır” dedi.

“BUGÜN ULAŞTIRABİLDİĞİMİZ HER YARDIM, YARIN İÇİN BİR UMUT OLACAK”

Demir, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Unutmayalım ki, bugün ulaştırabildiğimiz her yardım, yarın yeniden şiddet başlarsa o kardeşlerimizin elindeki en büyük destek olacaktır. Tüm halkımızı bu anlamlı destek çağrısına kulak vermeye davet ediyor, dualarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz”