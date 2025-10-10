Olay Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde motosiklet ile otomobilin sürücüsü yol verme konusunda tartışma yaşadılar. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada sürücüler birbirine tekme ve yumruklarla saldırdılar.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırdı. Kavga sonucu 2 sürücü de hafif şekilde yaralandılar. 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Motosiklet sürücüsünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.