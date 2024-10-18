Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübünün U14 Milli Takım seçmelerine davet edildiğini duyurdu.YOZGAT (İGFA) - Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, U14 oyuncularının meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü U14 Milli Takım koordinatörlerinin Yozgat'ta düzenlediği U14 Türkiye Milli Takımı futbolcu seçmelerine davet edildiğini kaydeden Aydoğmuş, 2011 doğumlu oyuncularından 8 oyuncuyu takım koordinatörü İsmet Yaşar ve teknik direktörü Hakan Altın gözetiminde seçmelere gönderdiklerini anlattı.

Başarının tesadüf olmadığını belirten Aydoğmuş, "Akdağmadeni ilçemizde gençler sokaklarda kaybolmasın, telefon, tablet, bilgisayarın esiri olmasın, sosyal, kültürel ve sportif bir aktivite olsun düşüncesiyle dört yıl önce kurduğumuz Akdağmadeni Gücü Spor Kulübümüz, bünyesindeki öğrencilerimizle ve ailelerin desteğiyle, edep, adam, ahlak çizgisi içerisinde sabırla ve sakin adımlarla kulübümüzü bugünlere getirdik. Şimdi de Yozgat'ta düzenlenen U14 Türkiye Milli Takımı seçmelerine takımımızın davet edilmesi bizleri onurlandırmıştır. Seçmelerde üstün performans göstererek göz dolduran oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Seçmelere takımımızı davet eden U14 milli takım koordinatörlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte takımımız çalışmalarına ara vermeden devam edecek olup sabırla daha fazla başarıya imza atacağız diyorum" diye konuştu.