

Edinilen bilgiye göre Zeynep ve Sinan Şentürk çiftinin küçük kızı olan doğuştan kalp yetmezliği hastalığı bulunan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk geçtiğimiz sömestır tatilinde İstanbul'daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. Taburcu edilip gönderilen küçük kız tatil sonrası okula başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Nilüfer ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanan Gökçe Şentürk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osmangazi ilçesinde, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Gökçe Şentürk'ün ameliyat sonrası küçük bedeninin enfeksiyon kaptığı iddia edilirken ölümü başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından okulda büyük üzüntü yaşandı.

Kaynak: İHA