SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında maaş artışı aldı. En düşük emekli aylığı yüzde 18,4’lük zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 TL oldu. Maaş düzenlemesinin ardından milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde yapılması beklenen artışa odaklandı.

Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin artırılacağı yönünde beklentiler oluştu. Ancak beklenen adım atılmadı ve ikramiye artışı gelecek yıla ertelendi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan 19 maddelik kanun teklifinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bu yıl da 4’er bin TL olarak ödeneceğini açıkladı.

"KAYNAK ÜRETMEDE ZORLANDIK"

17 milyon civarında emekli olduğunu belirten Güler, "Kaynak üretmede zorlandık. Hem ramazan hem kurban bayramı için 4'er bin TL ikramiye için bu yıl SGK'ya bütçemizden 150 milyar TL ikramiye ayırıyoruz. Bunun için özel bir kaynak aktarmamız gerekiyor. Zorluklar da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riski, petrol-doğalgaz fiyat artışları, tedarik zinciri nedeniyle sıkıntılar var. OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.