Lüleburgaz'da gerçekleştirilen eğitim programında, tek ebeveynli ailelerin karşılaşabileceği sosyal, ekonomik ve psikolojik süreçler kapsamlı şekilde ele alındı. Uzman personel tarafından verilen eğitimde, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen ebeveyn tutumları üzerinde durularak aile içi iletişimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Katılımcılara, çocukların duygusal ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması, sınır koyma ve rehberlik süreçleri ile toplumsal destek mekanizmalarından etkin biçimde yararlanma konularında bilgi aktarıldı. Eğitim sürecinde karşılıklı soru-cevap yöntemiyle kursiyerlerin yaşadıkları deneyimler de değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca korunmaya ihtiyacı olan çocukların aile ortamında büyümesini destekleyen Koruyucu Aile Hizmet Modeli tanıtıldı. Koruyucu aile olmanın şartları, başvuru süreci ve modelin çocukların gelişimine sağladığı katkılar detaylı biçimde anlatıldı. Toplumda koruyucu aile bilincinin artırılmasının çocukların geleceği açısından kritik bir rol üstlendiği ifade edildi.

Eğitim sonunda kursiyerlerin soruları yanıtlanırken, sosyal hizmet modellerine ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.