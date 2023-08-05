Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri başladı. Konyaaltı sahilinde düzenlenen Karadeniz günlerinde, yerli ve yabancı birçok vatandaş doyasıyla horon oynadı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların doyasıya eğlenebilmesi için kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Vatandaşların yaz aylarını eğlenceli kılmak amacıyla farklı etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahilinde, Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri etkinliğiyle Antalya’da Karadeniz rüzgarı estiriyor.

YERLİ VE YABANCILARDAN HORONA BÜYÜK İLGİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanında Karadeniz Kültür Günlerine yerli yabancı birçok vatandaş katıldı. Eğitmenler eşliğinde horon oynayan vatandaşlar eğlenceli zamanlar geçirdi. Horon oynayanlar kadar izleyenlerde büyük bir mutluluk yaşadı.

KARADENİZ GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri 4-5-6 Ağustos Tarihlerinde Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı’nda Antalyalılar ile buluşmaya devam edecek. Etkinliğe Gürcistan, Osetya, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Vatan Kafkas Dans Topluluğu, Julia Haldiz Dans Okulu, Adım Dans Akademi, Bandırma Engelliler Derneği Halkoyunu Topluluğu katılım sağlayacak.

KARADENİZ KÜLTÜRÜ ANTALYA’DA YAŞANACAK

04 Ağustos Cuma günü ise etkinlikler 19.00’da Horon Workshop ile başlayıp 19.30’da Halk Oyunu Gösterileri ile devam edecek. Saat 22.00’de ise Grup Meşona konser verecek. Karadeniz etnik müziğinde kullanılan kemençe ve tulum gibi enstrümanları batı müziği ile birleştirip rock alt yapısıyla harmanlayan Grup Meşona sevilen şarkılarını seslendirecek. 05 Ağustos Cumartesi günü de 19.00’da Horon Workshop ile başlayan program, 19.30’da Halk Oyunu Gösterileri ile sürecek. Etkinlikler saat 22.00’de Karadeniz ezgilerine sesiyle can veren Zafer Yılmaz konseri ile son bulacak. Uluslararası Karadeniz Kültür Günleri 6 Ağustos Pazar günü 20.00-21.30 saatleri arasından düzenlenecek Horon Workshop’u ile sona erecek.