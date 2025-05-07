Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda yasa dışı materyale el konuldu.

Operasyonlar kapsamında;

144 kilogram uyuşturucu madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretiminde kullanılabilecek),

120,5 kilogram metamfetamin,

370 litre kimyasal katkı maddesi,

8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap,

1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü,

130 bin adet boş ilaç kutusu,

215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi,

2 adet hap basma makinesi,

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yürütülen başarılı operasyon sonucunda, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile görevli polisleri tebrik ederek, “Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım” dedi.