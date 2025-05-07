Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla vatandaşları “yüksek kazanç” vaadiyle dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları ve para transferine aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüpheliler hakkında, “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “çevrimiçi çocuk müstehcenliği”, “nitelikli hırsızlık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından adli işlem başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Van ve Şanlıurfa gibi büyük illerin de dahil olduğu 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 21 otomobil, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan ve 11 bahçe olmak üzere toplamda 1 milyar 111 milyon 599 bin TL değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca ruhsatsız tüfekler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.