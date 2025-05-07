Otobüse binen bir lise öğrencisi tartıştığı otobüs şoförünün üzerine ‘Sen kimsin lan’ diyerek yürüdü. Sürücü ise genci tutup ‘terbiyesizlik yapma’ sözleriyle uyardı. İkili arasında tartışma ise genç öğrencinin kız arkadaşları tarafından kayda alındı.

Olay sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otobüse binmek isteyen lise öğrencilerinden biri otobüs şoförüyle henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Öfkeli genç şoförün üzerine yürüyerek, sürücüye ‘Sen kimsin’ diyerek seslendi. Şoför, öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak, "Terbiyesizlik yapma" diyerek uyardı ve fiziki müdahaleye dönüşmesini önlemek amacıyla öğrenciyi tuttu. Olay anı, otobüste bulunan yolcular tarafından şaşkınlıkla izlenirken, genç öğrencinin arkadaşları ise o anları kayda aldı.

Şoförün soğukkanlı tutumu sayesinde olay büyümeden sona erdi. Olayla ilgili resmi bir şikâyet olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bazı yolcuların durumu belediyeye ve güvenlik birimlerine bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA