Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin tespiti ve olası ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, havadan ve karadan eş zamanlı kontroller icra edildi.

Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler uygulandı. Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bursa İl Jandarma Komutanlığı olarak; Bursamızın huzuru ve vatandaşlarımızın seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerini kulandı.