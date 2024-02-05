Akenerji CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz, Fortune Türkiye’nin yılın en başarılı İK yöneticilerinden oluşan ‘CHRO 50’ listesinde yer aldı.

Aylık iş dünyası dergisi Fortune Türkiye’nin, insan kaynakları (İK) ekosistemindeki yeniliklere öncülük eden ve sosyal fayda çalışmalarıyla topluma örnek olan en etkin 50 İK yöneticisini belirlediği ‘CHRO 50’ listesi açıklandı ve listede Akenerji CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz de yer aldı.

Geçen yılın ardından 2024’te de Türkiye’nin en başarılı insan kaynakları yöneticileri arasında öne çıkmayı başaran Cengiz, işveren markasına dönüşüm ve kadınların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde var olmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.