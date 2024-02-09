Bekir Can Akgüller'e ait Akgüller Kuyumculuk, kuyumcular çarşısında hizmete açıldı.



Cuma mahallesi Kuyumcular Sokak no 25 adresinden düzenlenen açılışa Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti başkan ve belediye başkan adayları ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan işyeri sahibi Bekir Can Akgüller, “Öncelikle Bursa Büyükşehir Başkan Vekilim, Sayın İlçe Başkanım, Başkan Adaylarımız, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımız, Oda Başkanlarımız, buraya değer verip gelen misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. 17 yıllık kuyumculuk hayatımda bir tık daha ileri gidebilmenin mutluluğu içerisinde burada öncelikle aileme, sonsuz desteğini veren abilerime minnettarlığımı sunuyorum. Buraya kadar gelen, bizim mutluluğumuzu paylaşan altın gibi kalplerinize çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. “ dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ise “ Öncelikle Selamun Aleyküm, cümleten Hayırlı Cumalar diliyorum. Kıymetli Büyüklerimizi, Siyasi Partilerimizin Temsilcilerini, Değerli Başkan Aday Adaylarımızı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Kıymetli Yöneticilerini, yine aynı şekilde Kuyumcular Çarşımızın Kıymetli Esnaflarımız, Değerli Hanımefendi ve Beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Bekircan kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Tabi Cenab-ı Allah İnşallah güzel işler nasip etsin. Burada İnşallah bir tık değil, çok daha ileri gideceksin. Genç girişimci arkadaşlarımızın bereketini İnegöl’de yaşıyoruz. Yeni işletmeler kuruyorlar ve güzel işler yapıyorlar. İnegöl’ün adını her yerde temsil ediyorlar. Bizler de bugün Ak Parti İlçe Başkanımız olsun, Vekilimiz olsun, Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimiz, Kıymetli Ticaret Oda Başkanımız ve tüm kıymetli katılımcılarla bu ana şahit etmiş olduk. Allah utandırmasın, hayırlı eylesin. Katılan herkese teşekkür edip, saygılar sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından işyeri dualarla hizmete açıldı.