Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla Hakan Acarkanlı, Hüseyin Özcan, Cevdet Şahin, Ekrem Bağgül, Fedai Arslan, Ercan Demirel, Necdi Şentürk, Mehmet Dönmez, Osman Alp ve Fevzi Kıral adına mevlit okutarak pilav hayrında bulundu. Şehit aileleri ve yakınları, anma programı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisalı şehitleri anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Akhisar ilçesinde devam etti.

Aziz şehitler Hakan Acarkanlı, Hüseyin Özcan, Cevdet Şahin, Ekrem Bağgül, Fedai Arslan, Ercan Demirel, Necdi Şentürk, Mehmet Dönmez, Osman Alp ve Fevzi Kıral’ın hayır duaları ile anıldığı programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, İlçe Emniyet Müdürü Saim Başaran, İlçe Müftüsü Muhammet Salman, Jandarma Binbaşı Ali Galip Kocaman, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Şehitler adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, evlatlarını unutmayan ve anma programı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.