TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu", ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçen hafta içinde de kuruluşu tamamlanan ve üyeleri belirlenen Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu, 22 üyesiyle ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. Komisyon, ilk etapta belirlenen 3 aylık görev süresince, saha araştırması yapacak, ziraat odalarını, çiftçileri, üreticileri. Tarım ve Orman Bakanlığını, ilgili kamu kurumlarını dinleyecek ve zirai donun yol açtığı zararın boyutlarını ortaya koyacak. Komisyon üyelerinden CHP Niğde Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, zirai don olayının çok basite alınmaması gerektiğini belirterek, "36 ilde üreticiler etkilendi deyip geçmek doğru değil. Bunun çok ağır yansımaları olacak. Çiftçiye, tarım işçisine, ihracatçıya, tüketiciye her kesime zararı dokunacak. Ağustostan sonra fiyatlara yansıması ağır olacak" dedi.

Komisyonun 14 Mayıs'taki ilk toplantısında başkan ve başkanvekili seçiminin yapılacağını, kurulların oluşturulacağını dile getiren Gürer, "Zirai don olayın boyutlarının her yönüyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden araştırma komisyonunun kurulması önemli. İlgili her kesimi dinleyeceğiz, inceleyeceğiz, saha araştırması yapacağız. 3 ayda bir rapor ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu şu üyelerden oluştu:

AK Parti: Abdullah Doğru (Adana), Hüseyin Özhan (Adıyaman), Adem Korkmaz (Burdur), Nilgün Ök (Denizli), Ercan Öztürk (Düzce), Ejder Açıkkapı (Elâzığ),

Mevlüt Kurt (Kahramanmaraş), Bülent Tüfenkci (Malatya), Ali Kıratlı (Mersin), İbrahim Ufuk Kaynak (Ordu), Cüneyt Aldemir (Tokat)

CHP: Bilal Bilici (Adana), Bekir Başevirgen (Manisa), Gülcan Kış (Mersin), Ömer Fethi Gürer (Niğde), İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ)

DEM Parti: Nejla Demir (Ağrı), Sinan Çiftyürek (Van)

MHP: Mehmet Celal Fendoğlu (Malatya), Levent Uysal (Mersin)

İYİ Parti: Yüksel Arslan (Ankara)

Yeni Yol Partisi: Şerafettin Kılıç (Ankara)