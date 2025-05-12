İsviçre merkezli gıda devi, Perrier ve San Pellegrino gibi dünya çapında bilinen markalarını bünyesinde barındıran su işini elden çıkarmayı değerlendiriyor. Bu kapsamda, satış sürecinin yönetimi için Rothschild yatırım bankasıyla anlaşma sağlandı.

Şirketin bu kararı, daha odaklı ve verimliliğe dayalı bir iş modeli benimseme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nestle’nin yeni CEO’su Laurent Freixe liderliğinde yürütülen bu dönüşüm planı, 2 bine yakın markadan yalnızca 30’una ağırlık verilmesini içeriyor. KitKat, Nescafe, NAN ve Maggi gibi yüksek performanslı markalar bu stratejik listede öne çıkıyor.

Nestle, daha önce su işini bağımsız bir küresel birim haline getirme niyetini duyurmuştu. Ancak bu süreçte çeşitli üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle üretim kapasitesine dair yaşanan problemler, su biriminin performansını olumsuz etkiledi. Şimdi ise şirket, bu birim için yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor.

Şirketin su işinin yaklaşık 5 milyar euro (yaklaşık 5,6 milyar dolar) değerinde olduğu tahmin ediliyor. Nestle’nin bu birimi tamamen satmayabileceği, belirli bir kısmını elinde tutmayı planladığı belirtiliyor. Satış süreci, yatırım dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Platinum Equity, Blackstone ve One Rock Capital Partners gibi özel sermaye fonları sürecin ilk adımlarında yer alırken, PAI Partners ve CD\&R gibi başka fonların da ilgisinin olduğu ifade ediliyor. Ancak satışın nihai şeklinin ne olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer konu ise üretimde karşılaşılan yerel düzenlemelere uyum zorlukları. Özellikle Perrier markasının üretiminde bazı sorunların yaşandığı ve Fransız yetkililerle Nestle arasında çeşitli anlaşmazlıkların bulunduğu belirtiliyor. Nestle ise tüm üretim noktalarının yasalara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini ve ürün güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguluyor.

Pandeminin ardından şişelenmiş su sektöründe genel bir küçülme yaşanırken, artan su kıtlığı kaygıları ve azalan tüketici talebi şirketleri bu alandaki stratejilerini yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Nestle, 2021 yılında Kuzey Amerika’daki su markalarını 4,3 milyar dolara satarak bu sektördeki varlığını büyük ölçüde azaltmıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen şirketin su birimi, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini %2,9 oranında artırarak 874 milyon dolara ulaştı. Ancak bu rakam, Nestle’nin toplam gelirlerinin yalnızca %4’ünü oluşturuyor ve bu durum da şirketin su sektörüne olan ilgisinin azalmasında etkili olmuş gibi görünüyor.