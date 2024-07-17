Akhisarspor Başkanı Menderes Acar, yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Daha önce aday olmayacağını belirten Acar, camianın önde gelenlerinin ve ilçenin büyüklerinin ricalarını kırmamak adına bu kararını gözden geçirdiğini ifade etti.

Acar, Akhisarspor'a sahip çıkmak için yeniden aday olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akhisarsporumuzun yapılacak olan seçimlerinde daha önce de söylediğim gibi aday değildim ancak bugün yapılacak olan seçimde aday olmam için Akhisarspor camiasının önde gelenleri ve ilçemizin büyüklerinin ricalarını kırmamak ve bir dönem daha Akhisarspor’umuzun başında bulunmam için taleplerini kabul ettim. Ben de bugün Akhisarspor diyorum. Akhisarspor’a sahip çıkmak için tekrardan aday olduğumu bütün kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."

Menderes Acar, bir dönem daha Akhisarspor'a hizmet etmek ve kulübü daha ileriye taşımak için tüm gayretiyle çalışacağını belirtti.

Muhabir: İbrahim Uslu