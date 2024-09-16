Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akhisar Spor Başkanı Menderes Acar, şu ifadeleri kullandı:

“Yaz döneminde toplamda 460 öğrencimize hizmet verdik. Kulüp olarak futbolun yanı sıra voleybol ve basketbol branşlarında da öğrencilerimize kapımızı açtık. Antrenörlerimiz ve yaz kurslarına katlan öğrencilerimiz ile güzel bir yaz sezonu geçirdik. Çeşitli branşlarda 400 erkek ve 60 kız öğrencimiz olmak üzere 460 öğrencimiz yaz sezonunu kulübümüzün aracılığı ile spor ile geçirdi. Bu öğrencilerimiz için sertifika töreni düzenlemek istedik ve düzenledik. Ben sertifikalarını alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Kaynak: BÜLTEN