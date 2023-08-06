Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir fabrikada çalıştığı esnada akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gönen’de elektrik tadilat faaliyetleri yürüten bir şirketin ortaklarından olduğu öğrenilen Zafer Karaduman (34), Bandırma’daki Paksan isimli fabrikada çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Karaduman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri iş kasasının yaşandığı fabrikada incelemelerde bulunurken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.