Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren kimya markası Akkim, psikolog Beyhan Budak’ı Yalova’da ağırlayacak.

Akkim, psikolog Beyhan Budak’ı ağırlayacak. ‘Akademik Stresin İlacı; Ebeveyn Rehberliği’ konu başlığında düzenlenecek seminerde klinik psikolog Beyhan Budak, çocukların akademik hayatları boyunca karşılaştıkları sınav stresini ve bu süreçte ebeveynlere düşen rolü ele alacak. Çocuklar sınav stresi ile başa çıkarken, onlara destek olma yollarının konuşulacağı aydınlatıcı seminer, Akkim sponsorluğunda tüm misafirlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Eğitim, gelişim ve akademik süreçlerde stresin ebeveyn ve çocuk ilişkisinde doğru yönetilmesinin ele alınacağı buluşma, 16 Mayıs saat 20.00’de Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde.