Kayseri’de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein’e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskı nedeniyle kenti terk etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, son günlerde artan bakışlardan ve tepkilerden rahatsız olduğunu belirterek bir süre şehirden uzaklaşacağını duyurdu. Yaşadıklarının günlük hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Özdemir, Ankara’ya gideceğini ve ortam yatışana kadar dışarı çıkmayacağını söyledi.

Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.

"KENDİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

55 yaşındaki Rıfat Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada dış görünüşü nedeniyle cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e benzetilmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Özdemir, insanların kendisine sert bakışlarla yaklaşmasından etkilendiğini belirterek, “Ben öyle bir adama benzetilmek istemiyorum. Ben işinde gücünde, sade bir vatandaşım. Yolda yürürken insanların bakışları insanı rahatsız ediyor” demişti.

Benzetilmekten kurtulmak için dış görünüşünde değişiklik yapacağını söyleyen Özdemir, saç stilini değiştirmeyi ve sakal bırakmayı düşündüğünü ifade etmişti. “Bu durum gündemden düşene kadar kendimde değişiklik yapacağım. Halkımdan ricam, beni o kişiyle bağdaştırmasınlar” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.