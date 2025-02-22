Bu konuya ilişkin bir anket gerçekleştiren SONAR Kamuoyu Araştırma Şirketi, dikkat çekici sonuçlar paylaştı.

“Erdoğan Cumhur İttifakı’nın Adayı Olmazsa Kim Olsun?” Anketi

Ankette vatandaşlara, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan aday olmazsa, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak aşağıdaki isimlerden ya da sizin düşündüğünüz başka bir isimden kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olarak yer almadığı bu ankette üç isim seçenek olarak sunuldu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji’nin kurucularından Selçuk Bayraktar ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

Anketin sonuçlarında Hakan Fidan'ın yüzde 35,4 ile Bayraktar ve Kurtulmuş'a fark attığıgörüldü.

Selçuk Bayraktar anket sonucunda ikinci oldu ve vatandaşlarından yüzde 11,7'si ondan yana oyunu kullandı.

Numan Kurtulmuş'un ise yalnızca yüzde 7,9 oy aldığı kaydedildi.