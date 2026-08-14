Kasım 2025’te başlayan proje çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (ERNAM) oluşturulan laboratuvarın teknolojik altyapısı, Avrupa Birliği’nden sağlanan hibelerle hayata geçirildi. Laboratuvarda incelemelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yürütülen çalışmalar ve araştırma altyapısı hakkında bilgi aldı. Projenin Erciyes Üniversitesi ve Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenen projelerin dünya genelinde sınırlı sayıda araştırmacı ve kuruma verildiğini belirterek, bu başarının üniversite açısından önemli bir prestij olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Serdar Önses’in yürütücülüğünde Erciyes Üniversitesine kazandırılan projenin yalnızca güçlü bir araştırma altyapısı oluşturmadığını, aynı zamanda nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sunduğunu belirten Rektör Altun, yaklaşık 15 araştırmacının bilimsel çalışmalar yürüttüğü laboratuvardan elde edilecek sonuçların Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlara önemli katkılar sağlamasının beklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Altun, böylesine prestijli bir projeyi Erciyes Üniversitesine ve Türkiye’ye kazandırdığı için Prof. Dr. Serdar Önses’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Özellikle yüzey araştırmalarına yönelik özgün teknolojik altyapısıyla öne çıkan laboratuvarın; yeni bilimsel çalışmaların geliştirilmesine, genç araştırmacıların yetişmesine ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmaların gerçekleştirilmesine önemli fırsatlar sunması hedefleniyor. Erciyes Üniversitesi, uluslararası araştırma projeleri, güçlü bilimsel insan kaynağı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki rekabet gücüne katkı sunmayı sürdürüyor.