Air Canada'nın Vancouver Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 777 tipi uçağa tırmanma esnasında yıldırım çarptı. O anlar anbean görüntülendi.

Boeing 777 tipi yolcu uçağına, Londra'ya gideceği sırada yıldırım çarptı. Bu olay, korkuya neden olsa da uçak hiçbir şey olmandan yoluna devam etti. Uçağın sorunsuz bir şekildeiniş yaptığı belirtildi.

Yolcuların, çarpma anının hissedilip hissedilmediği henüz bilinmezken olayda yaralanan olmadı.

UÇAKLARIN KORUYUCUSU FARADAY KAFESİ

Gökyüzünde uçakları, 1836 yılında fizikçi Michael Faraday'ın bulduğu basit bir fizik sistemiyle koruyor. Bu sistemin adı da "Faraday Kafesi". Temel prensip, kapalı bir iletken kutunun dışarıdan gelen güçlü elektriksel etkilerden iç kısmını muhafaza etmesi.

Uçaklara çoğunlukla alçalma veya tırmanışta yıldırım isabet ediyor. Dış kısmı alüminyum gibi iletken maddelerle kaplanan uçakların gövdesi faraday kafesi olarak bilinen yöntemle enerji dağıtılıyor. Deşarj püskülleriyle atmosfere bırakılıyor. Yıldırımlar, uçağa genelde burun ya da kanat ucu gibi sivri kısımlardan isabet eder.