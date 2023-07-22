Akrobasi pahalıya patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü akrobasi yaparken duran çocuğa çarptı. Kaza sonucu küçük çocuk yaralanırken, sürücü 8 bin 190 lira ceza yedi.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde 16 BCS 455 plakalı motosikletin önünü kaldırmak isteyen Kemal M. bir anda motosikleti elinden kaçırdı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet yol kenarında bekleyen Cabir E.'ye (8) çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.