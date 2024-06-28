Aksa Akrilik, modakrilik elyaf ürünü Armora’nın ürün portföyünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

AKSA’nın modakrilik elyaf ürünü Armora, koruyucu giysiler alanında alevlere ve sert kimyasallara karşı direnci sayesinde endüstri profesyonelleri tarafından kullanılıyor. Yapılan açıklamaya göre; kendiliğinden sönen FR elyafları ve FR olmayan elyafların karışım olanağı ile çok çeşitli ürünler tasarlanabilecek. Armora ürün portföyü, petrol ile gaz ve kimyasal rafineriler, kaynak endüstrisi, elektrik ve sıhhi tesisat ve demir döküm gibi endüstriyel alanlarda koruyucu giysiler; asker, polis ve itfaiyeci kıyafetleri ve iç çamaşırlarında tercih ediliyor. Ayrıca Armora, ev tekstili, tente, otomotiv ve havayolu battaniyeleri, yatak, döşeme ve havlu gibi uygulama alanlarında ulaşım sektörlerine de hizmet veriyor. Armora HiVis Yellow ile yüksek görünürlüğe sahip modakrilik kumaşları başarıyla üretmek için tek bir boyama işlemi yeterli oluyor. Armora HiVis Yellow ISO 20471 ve ANSI 107 uyumlu, bu da onu günümüz uygulamalarının gerekli standartlarını karşılamak için en iyi çözüm haline getiriyor.

Armora’nın, FR olmayan selülozik elyaflarla birleştirildiğinde kumaşlara güç tutuşurluk katarken, diğer FR elyaflardan daha yüksek UV koruması elde edildiğine dikkat çeken Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş “Armora "Sonsuz Renkler Teknolojisi" sayesinde, koruyucu giysiler uygun maliyetine rağmen endüstriyel yıkama döngüsüne dayanacak şekilde üretilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda bile renkler yıkamadan sonra canlı kalır, bu da onları endüstriyel çamaşır yıkama programları için ideal seçim haline getirir. Sürdürülebilirlik odağımız doğrultusunda Armora elyafları, boyama işlemi sırasında yüzde 92’ye varan oranda daha az su tüketerek piyasadaki çevre dostu elyaflardan biri olarak dikkat çekiyor” diye bilgi verdi.

AKSA’nın, 2024 yılı başında "Uygulama Geliştirme Ekibi" kurarak Armora ürün portföyünü geliştirmek için yeni ürünler ve yeni kullanım alanları oluşturma çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Cengiz Taş, diğer yandan yenilikçi güç tutuşur ürünler geliştirmek için pazar ve müşteri odaklı çeşitli Ar-Ge projelerinin de hayata geçirildiğini belirtti.

AKSA Armora 5000 ton/yıl kapasiteye sahip olacak

AKSA Armora ürün kapasitesinin de arttırıldığına işaret eden Taş, “2023’ün son çeyreğindeki 2000 ton/yıl kapasite artışına ek olarak, Armora 2024 son çeyreği itibariyle 5000 ton/yıl kapasiteye sahip olacak. Bu kararlı kapasite artışı adımı ile AKSA, yenilikçi ürün yelpazesi ile kaliteli ve güvenilir bir modakrilik elyaf tedarikçisi konumunu koruyacak. Bu gelişme, müşterilerimize mükemmel hizmet kalitesi sunmamızı ve modakrilik pazarındaki müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamızı sağlayacaktır” şeklinde sözlerini noktaladı.