Taksit imkanı ile yıl içinde farklı kampanyalarla masrafları ucuzlatan kredi kartları vergi ödemelerinde de öne çıkarıldı. Yüklü vergi ödemeleri yapılırken Vergi Dairesinde kredi kartı kullanabilmek mümkün hale getirildi.

Devletin kamu hizmetlerini karşılayabilmek için toplamış olduğu vergi borcu online platform üzerinden kredi kartı kullanılarak ödenebiliyor. Vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan sistem üzerinden ödenebiliyor.

Online Kredi Kartı ile Vergi Borcu Öde!

Gelir İdaresi Başkanlığı veya e-devlet sistemi üzerinden ödenebilen vergi borcu nakit dışı işlemleri teşvik amacıyla kredi kartı ile ödenebiliyor. Online platform ya da banka kanalları üzerinden vergi dairelerinin veznelerine gitmeden işlem tamamlanabiliyor.

Vergi Ödenebilecek Bankalar Hangileridir?

Vergi ödemesi yapabilmek için Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tercih edilebilir. Tüm vergi ödemeleri, idari para cezaları ya da harçlar interaktif vergi dairesi üzerinden yatırılabilir. Gelir vergisi ödemeleri banka kampanyaları ile +4 taksit fırsatı ile değerlendirilebilir.