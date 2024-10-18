Tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Bandırma’dan yola çıkan, Nurhan Hazer’in (60) kullandığı 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaza sonrası Ankara-Aksaray kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Tunç: "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."