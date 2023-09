Normal yaşamda insanların bu hastalığa yakalanma riski yükseltir. Her 100 kişiden 8 i bu hastalığa yakalanabilir. Bu hastalık her yaş grubunda görülebilmektedir. Ancak genel olarak 20li yaşlardan itibaren görülmektedir. Hem erkek hem de kadında aynı oranlarda görülür. Apandis iltihaplanması coğrafi etkenlere değişkenlik gösteren bir hastalık değildir. Her yerde aynı şekilde oluşum göstermektedir.

Apandis organı karın sağ alt bölgesinde bulunmaktadır. Uzunluğu genel olarak 10cm’dirve görümü bir solucanı andırmaktadır. Oldukça küçük bir organ olan apandisin işlevi tam olarak bilinmemektedir. Bağışıklık sisteminin bir parçası olduğundan dolayı sisteme ait görevleri olduğu düşünülmektedir.

Akut Apandisit Nasıl Oluşur?

Bağırsakların genelinde olduğu gibi bu organ içerisinde de bir salgı ve o salgının içerisinde mikroplar vardır. Bu organ tıkanırsa eğer mikroplar burada birikmeye başlarlar, böylece iltihaplanmalar meydana gelir. Apandis şişmeye başlar ve kanlanır. Şişmeye devam ederse giderek basınç artar. Böylece kanlanmada bozukluklar oluşur ve organ bir yerinden delinir. Bu durum halk arasında apandisit patlaması olarak bilinmektedir. Genel olarak patlamanın sebebi, kalın bağırsak içerisindeki sert dışkıların apandise doğru gitmesi ve burada lenf bezlerini şişirmesidir. Nadir olarak tümörlerde buna sebebiyet verebilmektedir. Bunun oluşmaması için gereken bir önlem ya da ilaç yoktur.

Akut Apandisit Belirtileri Nelerdir?

Apandisin bulunduğu bölgede genel olarak bir ağrı mevcuttur. Bu ağrı hastada sürekli olarak dışkılama isteği uyandırır. Ancak hasta her zaman dışkılama yapamadığı gibi bu his dışkılasa bile geçmez. Hastalarda genel olarak iştahsızlık ve bulantı görülmektedir. Yemek yedikten sonra kusma isteği ve genel olarak kusmak en belirgin özelliklerindendir. Ağrı hissedilen yer zaman içerisinde oldukça hassaslaşmaya başlar. Apandisiti taklit eden bazı hastalıklarda vardır. Bu nedenle o bölgede hissedilen her ağrıher zaman apandis ağrısı değildir. Bu nedenle net bir tanı koymak zordur. Tomografi gibi yöntemler ile bu durum tespit edilebilir. Kişiler akut apandisitten şüpheleniyor iseler bu durumda ağrı kesici ilaçlar kesinliklekullanılmamalıdır. Es geçilmemesi gereken önemli bir durumdur. Yeme içme şüpheden sonra hemen kesilmelidir ve hemen cerrahi bir yardım için sağlıkkuruluşuna gidilmelidir.

Akut Apandisit Tedavisi

Bu hastalığın kesin tedavisi ameliyat ile iltihaplı apandisitin çıkarılmasıdır. Bu ameliyat laparoskopik ameliyat ya da açık ameliyat ile yapılabilir. Ameliyat süresi genel olarak yarım saat ile 1 saat arasında değişiklik gösterir. Her iki ameliyat çeşidinin de kendine ait eksiler ve artıları mevcuttur. Bu durumda kişiler her iki durumu da doktorlarından öğrenip ona göre seçim yapabilirler. Cerrah ile hasta arasında bu durum konulup en uygun olan yöntem ile ameliyat gerçekleştirilmelidir. Ameliyat için kişilere genel anestezi uygulanmaktadır. Gerçekleştirilen bu ameliyata apendektomi adı verilmektedir.

Akut Apandisit Başka Durumlarla Karışır Mı?

Evet bazı durumlarda ameliyat içerisinde problemin apandisitten kaynaklı olmadığı karın içerisinde ya da bağırsaklarda görülen başka bir iltihaplanmalar olduğu görülmüştür. Genel olarak bu karışıklık kadınlarda meydana gelmektedir. Çünkü jinekolojik hastalıklar akut apandisit

ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle karışıklıklar meydana gelebilir. Bu durum hastalarda %20 oranında görülen bir durumdur. Hastalarda böyle bir karışıklık meydana gelmiş ve durum cerrahi müdahale sırasında öğrenilmiş ancak hastalık yine aynı seans içerisinde düzeltilebilirse aynı seans içerisinde düzeltme yapılır.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl Olur?

Hastalar genel olarak ameliyattan 2-3 gün sonrasında taburcu olacak duruma gelmektedirler. Günlük aktivitelere dönme hızları hastadan hastaya değişkenlik gösteren bir durumdur. Ortalama olarak bu süreç 5-10 arasında değişmektedir. Dikişler genel olarak ameliyattan 10 gün sonra alınır. Herhangi bir problem baş göstermediği müddetçe. Ameliyat sonrası hastaların dikkat etmeleri gereken bazı durumları vardır. Bunlar ağır hareketlerden kaçınmak ve açık ameliyat sonrası temizliğe önem vermek. Genel olarak karşılaşılan durum yaranın mikrop kapması durumudur. Bu nedenle hastalar dikkat etmelidirler.Kesi yerinde ağrı, sızı, kaşıntı ve kızarıklık gibi durumlar meydana geliyorsa, kişiler hemen cerrahlarına başvurmalıdırlar.Kişiler genellikle ameliyat sonrasında kesi yerinde hassasiyet hissetmektedirler. Bu normal derecelerde hissedilebilir bir durumdur. Ancak olması gerekenden fazla olduğu hissediliyorsa yine aynı şekilde kişiler cerrahlarına başvurmalıdırlar.