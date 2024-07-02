A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final için sahaya çıkacağı Avusturya müsabakasının heyecanı Akyazılılar dev ekranda yaşanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) son 16 turuna kalan A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final için sahaya çıkacak olan A Milli Takımı desteklemek isteyen Akyazılı vatandaşlar yine dev ekran başında bir araya gelecek. Tüm Akyazılıları çarşı içine davet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu akşam çeyrek final için sahaya çıkacak A Millilerimizi hemşerilerimizle birlikte büyük bir coşku ve heyecanla destekleyeceğiz. İnşallah zaferle sonuçlanacak müsabakanın ardından büyük bir coşku yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı saat 22.00’da çarşı içine bekliyoruz” dedi.