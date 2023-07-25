Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları açılış programında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Recep Tayyip Erdoğan Spor 23 branşta 3 bin öğrencimiz spor eğitimi görüyor. Akyazı’nın geleceği için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları’nın açılış programı dün Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 6-18 yaş yaş arasındaki 3 bin öğrencinin futbol, voleybol, basketbol, yüzme, masa tenisi, bilek güreşi, karate, güreş, okçuluk ve kick boks gibi 23 farklı branşta spor eğitimi gördüğü Yaz Spor Okulları’nın açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, Akyazı’da sporun gelişimi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Belediyesi’nin ortaklaşa önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise çocukların spora ilgisini gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi. Soykan, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte başlattığımız Yaz Spor Okullarımızda 3 bin öğrencimiz eğitim görecek. Bu çok güzel bir şey. Akyazı Belediyesi olarak spor yapmak isteyen gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Spor Kompleksimizin içerisinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu Kurban Bayramı’na kadar ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına açmıştık. Kompleksin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devir işlemleri devam ediyor. Bu devir işlemleri tamamlanana kadar vatandaşlarımız yüzme havuzunu ücretsiz bir şekilde kullanmaya devam edecekler” diye konuştu.

Öte yandan, açılış programına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, öğrenciler ve veliler katıldı.