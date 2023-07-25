Taksi şoförü Abdulkadir Kanak ile yabancı uyruklu kadın müşteri arasında yaşanan tartışma büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Olayın geçmişi, müşterinin taksideki yolculuk ücretini bozdurmasını istemesiyle başladı. Ancak taksi şoförü, bu isteği reddederek müşterinin kendi başına bozdurmasını söyledi. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Tansiyonun yükselmesiyle taraflar arasında yaşanan arbede sonucunda kadın müşteri yerde kanlar içinde kaldı. Taksici olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyette "kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlemler yapılan taksici, adli kontrolle serbest bırakıldı. Aynı zamanda, taksicinin çalışma izni İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilirken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

Olayla ilgili taksici Abdulkadir Kanak, mağdur olduğunu iddia ederek olayın yaşanışını anlattı. Kendisinin asıl mağdur olduğunu belirten taksici, kadın müşterinin kendisine hakaret ettiğini ve para bozdurma konusunda tartışmanın başladığını söyledi.

Kanak, olayın seyrini şu şekilde açıkladı: "Ben olayın olduğu gün İstiklal Caddesi'nden üç bayanı taksime aldım. Arapçam olmasından dolayı anlaşma sıkıntımız olmadı. Ben onları gidecekleri yere kadar götürdüm. İki kişi farklı yerde indi. Son kalan bayanı ise Kurtuluş Safa Meydanı'nda indirdim. O esnada müşteri bana 100 lira para verdi. Ben de kendisine bozuğumun olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, ‘Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksiniz' tarzında ifadelerde bulundu. Ben de, ‘Ben Türk'üm, biz köpek değiliz, köpek olan sizsiniz. Bizim ülkemizi işgal ettiniz' dedim. O esnada kadın beni darbetmeye başladı. Kadın paramı da vermedi."

Taksici, kadının kendisine zarar vermesi sonucunda yaşanan arbedeyle ilgili şunları söyledi: "Benim telefonumu fırlatmasıyla birlikte ben aşağıya indim. Benim inmemle arabamın anahtarını alarak gasp etti. Anahtarı alırken kadını ittim. Kadın, topuklu ayakkabısıyla benim arka camımı kırdı. Kadın alkollü olduğu için kaçmaya çalıştı. Ben de arkasından koştum. Sonuçta mal zararım var. Kadın kendi kendine koşarken yere düştü. Yerde baygın numarası yaptı. Ardından yerden kalkarak tekrar bana saldırdı. Ben tekrar eski yerime geldim ve polisi aradım. Şikayetçi olmak istedim ama onlar ortadan kayboldu. Ben olaydan sonra işimden oldum. Dün ev sahibim de evi boşaltmamı istedi. Çok zor durumda kaldım. Ben hiçbir kadına asla el kaldırmam. Ailem de bunu çok iyi bilir. Mal zararımdan dolayı küçük bir arbede yaşanmış olabilir. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben çok mağdur durumdayım. Tekrar taksiciliğe dönerek ekmeğimi kazanmak istiyorum."

Yaşanan olayın ardından taksicinin çalışma izni iptal edilirken, taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı. Soruşturma ise devam ediyor.