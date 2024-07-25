E-ticaret platformu Hepsiburada’nın gerçekleştirdiği Büyük Premium İndirimleri kampanyasında en çok cep telefonu, klima, şarjlı süpürge, taşınabilir bilgisayar ve sporcu besinleri satıldı.

Hepsiburada’nın 16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Büyük Premium İndirimleri kampanyasında en çok cep telefonu, klima, şarjlı süpürge, taşınabilir bilgisayar ve sporcu besinleri satıldı. Platform kullanıcıları, özellikle teknolojik ürünlere yönelirken yaklaşık 4 milyon adet ürün platform üzerinden sipariş edildi ve 130 milyon ziyaret gerçekleşti. Üç büyük şehir dışında en fazla alışveriş yapan iller Bursa, Kocaeli ve Antalya olurken, en çok satış yapan iller ise Kocaeli, Kayseri ve Gaziantep oldu.

Kampanya dönemine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Hepsiburada Premium’lular sepet tutarı fark etmeksizin ücretsiz kargo, yüzde 3 Hepsipara kazancı, hediye BluTV üyeliğini kullanmaya devam ediyor. 16-25 Temmuz Büyük Premium İndirimleri’nde Premium’lular 587 bin siparişte kargo ücreti ödemezken, alışverişlerinde kullanabilecekleri toplam 22 milyon TL Hepsipara kazandı.

Satışların yüzde 70’i KOBİ’ler tarafından yapıldı

E-ticaret platformu üzerinden Büyük Premium İndirimleri kampanyasında yapılan satışların önemli bölümü pazar yeri üyesi işletme ve KOBİ’ler tarafından yapılıyor. Alışverişlerin yüzde 70’i KOBİ’lerden yapılırken, kampanya döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre KOBİ’lerin satışlarında yaklaşık 3 kat artış yaşandı.

Hepsiburada siparişlerinin yüzde 84’ü ertesi gün teslim edildi

HepsiJet, satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 84’ünü Türkiye’nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. En çok teslimat yapılan iller ise üç büyük il dışında Bursa ve Kocaeli oldu.

20 bin satıcı HepsiAd ile kampanya kurdu

16-25 Temmuz’da 20 bin platform satıcısı HepsiAd üzerinden kampanya kurdu. Bu kampanyalarla 25 ROAS (Return on Ad Spend - Reklam Harcaması Üzerine Getiri) elde etti.

Kampanya döneminin en çok satılanı cep telefonu oldu

Kampanya süresince en çok satan elektronik ürünler arasında cep telefonları zirvede yer aldı. Dünyaca ünlü telefon markaları da önemli satış rakamlarına ulaştı. Taşınabilir bilgisayar da kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünlerden oldu. Giyilebilir teknolojiler kategorisinde, akıllı saatler en çok satan ürünler arasında yer aldı. Bluetooth kulaklıklarda ise yine dünyaca ünlü markalar öne çıktı.

Evlere en çok şarjlı süpürge ve klima alındı

Beyaz eşya kategorisinde kullanıcılar klima tercih etti. Evlere, bu indirim döneminde en çok şarjlı süpürge ve kahve makinesi alındı. Ayrıca, LCD televizyon kategorisinde yine dünyaca ünlü bir marka yüksek satış rakamıyla ile dikkat çekti. Kullanıcılar aynı zamanda züccaciye kategorisinde düdüklü tencerelere yoğun ilgi gösterdi. Ev tekstili ve dekorasyon kategorisinde, nevresim ve pike takımları tercih edildi. Ayrıca, sıcak yaz günlerinde serinlemek için tavan vantilatörleri de evlerde yerini aldı.

Altın bilezikler yoğun ilgi gördü

Kampanya döneminin en çok satın alınan ürünlerden biri de altın bilezik oldu. Altın bileziğe kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi ve yüksek satış rakamlarıyla ön plana çıktı. Giyim kategorisinde en çok tercih edilen ürün tişörtleri oldu. Dünyaca ünlü güneş gözlüğü markaları indirimden en çok alınan aksesuarlardan olurken, kol saatleri gözlükleri takip etti. Terliklere ek olarak sandaletler de kategorinin diğer ön plana çıkan ürünlerinden oldu.

Sporcu besinleri ön plana çıktı, güneş koruma ürünlerine ilgi devam etti

Kullanıcılar temel tüketim kategorisinde, en çok ıslak temizleme mendillerini ve sporcu besinlerini tercih etti. Ayrıca toz çamaşır deterjanı, kağıt ürünleri ve bebek bezi de bu dönemde en çok satın alınan diğer ürünler arasında yer aldı. Gıda ve içecek kategorisinde ise en çok çay satın alındı. Yağlar, kahveler, peynirler, enerji içecekleri, şekerleme helvalar ve çikolata ezmesi de kampanya boyunca yoğun ilgi gördü. Güneş koruma ürünleri kozmetik kategorisinin en çok satılan ürünü oldu. Maskara, yüz bakım ürünleri, dudak makyaj ürünleri ve nemlendiriciler, güneş ürünlerini takip etti.