SAKARYA (İHA) – Akyazı Belediyesi ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile ulaşımda aksaklık yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını gece saatlerinden itibaren sürdürüyor.

Akyazı’nın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Akyazı Belediyesi ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinden itibaren iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımın aksamasını önledi. Kar yağışı ve don olayına karşı teyakkuzda olan ekipler, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saatlik vardiya ile kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.