Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alemdar Caddesi’nde yaptığı çalışmayla birlikte caddenin yeni bir görünüme kavuşması sağlandı. Yapılan çalışmada caddeye 3 bin ton sıcak asfalt serim işlemi gerçekleşti.

Gemlik Belediyesi, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi’nde yaptığı sıcak asfalt serim çalışmasıyla birlikte güzergâhı sıkça kullanan vatandaşların ulaşım kalitesini arttırırken, yapacağı ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları ile caddenin çehresini değiştirecek.

Caddedeki yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, caddedeki bozukluklardan dolayı vatandaşların bu yolu kullanmakta zorluklarla karşılaştıklarını ifade ederken, toprak alanların bulunduğu yerlerde yaşanan düzensizlikleri kaldırım çalışmasıyla giderdiklerini belirtti. Bu bölgede bulunan okulun çıkışında öğrencilerin aydınlatmadan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve bu sıkıntıyı da çok kısa bir süre içerisinde çözeceklerini vurgulayan Başkan Sertaslan, peyzaj çalışmasıyla birlikte caddeyi Gemlik’e yakışır hale getireceklerinin altını çizdi.