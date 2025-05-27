Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki 9 mahallede cadde ve sokak isimleri yenilenerek QR kodlu tabela çalışması gerçekleştirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisi tarafından yürütülen çalışmalar ile; vatandaşların kamu hizmetlerinden daha verimli faydalanabilmeleri ve adres karışıklıklarının giderilmesi gayesiyle 9 mahalledeki cadde ve sokaklara ad-numara verilmesi çalışmaları tamamlandı. Pazarköy, Yağcılar, Osmanbey, Kumköprü, Türkormanköy, Çatalköprü, Sukenarı ve Yenidoğan Mahallelerinde ilk defa sokaklara ad-numara uygulaması yapılırken Kuzuluk Şose Mahallesinde eksik olan isimsiz sokaklara ad-numara verilme işlemi yapılmış oldu. Akyazı Belediyesinden çalışma hakkında yapılan açıklamada; "Köyden mahalleye dönen yerlerde ilk defa gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında; kullanım gayesi mesken olan yapılara ait bina ana giriş, bina tali giriş ve bağımsız ana giriş tespitleri yapılarak numarataj yönetmeliğine göre tasarım aşaması tamamlanmış olup İstanbul tipi QR kodlu tabela levhalama çalışması yapıldı. İtfaiye, Ambulans, Polis ve diğer kamu hizmetleri için de son derece önemli olan bu çalışma ile kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasına da imkan sağlamış olacak. Numarataj Servisinin bu çalışmaları tek sokak adı üzerinden adres alan mahallelerimizde öncelikli olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.