BURSA (İGFA) - Bursa'da iki gün süren etkinlikte; deprem, yapı yönetim, malzeme bilimi, geoteknik, ulaşım, su kaynakları, sürüdürülebilir çevre, yapı kent estetiği gibi konular ele alındı. Programın ilk gününde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Bursa’da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı fazla” derken, Özcan Geçim, yüksek hızlı trenin Bursa’ya 2026’nın ilk yarısında geleceğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl ise “Bursa Teknik Üniversitesi genel anlamıyla dinamik ve öğrencilerini çalışma hayatına empoze olabilecek şekilde yetiştiriyor, bu anlamda üniversitemizi kutluyorum. Bugün gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin multidispliner çalışmasının altlığını oluşturuyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimiz destekliyoruz” diye konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Candan Çakır, oda olarak akademi ile iç içe öğrenciler ile yan yana yürümeye önem verdiklerini vurguladı.

YOSHİNORİ MORİWAKİ: DEPREM ÖLÜMLERİNDE TÜRKİYE DÜNYA’DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Açılış konuşmalarının ardından Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “İki ülkenin Deprem önleme farklılıkları” üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya’yı karşılaştıran Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de 6, Japonya’da ise 4 deprem levhasının olduğunu söyledi. Türkiye tarihinde en büyük depremin 7.9 şiddeti ile Erzincan depremi olduğunu belirten Moriwaki, Japonya’da ise 9 şiddetini gören depremin yaşandığını söyledi. Buna karşın Türkiye’nin depremde hayatını kaybedenler sıralamasında dünyada üçüncü, Japonya’nın ise yedinci olduğunun altını çizen Moriwaki, önemli olanın depremin şiddetinin değil yapıların sağlamlığı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE YAPILARIN YÜZDE 50’Sİ KAÇAK

İstanbul’u etkileyen son iki büyük depremin 1509 ve 1766 yıllarında olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki, “Marmara Denizi altındaki fayların, Kuzey Anadolu Fayı’nın yüzeyindeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlama periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul’u etkileyen büyük bir deprem olacağı kaçınılmazdı. Şimdi de aynı şekilde Bursa’da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı bir hayli fazla. Bursa’da gerekli önlemler bir an önce alınmalı. Bursa’nın yanında Balıkesir ve Çanakkale de risk altıda. Türkiye geneline baktığımızda 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hep birlikte bina ve zemin anlamında depreme hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

2026’NIN İLK YARISINDA YHT BURSA’YA GELECEK

İnşaat mühendisliği, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlamadan uzmanları bir araya getiren zirvenin ikinci gününde Kanyon Holding Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim, Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hattın 188 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Özcan Geçim, projenin Bursa’ya kadar olan kısmını 2026’nın ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Geçim, projenin Karacabey-Bandırma yönündeki çalışmaların sürdüğünü ancak zorlu arazi koşulları nedeniyle buradaki takvimde gecikme yaşandığını dile getirdi.

SEYAHAT SÜRELERİ…

Özcan Geçim, projenin tamamlanması ile Ankara-Bursa seyahat süresinin 2 saat 15 dakika, İstanbul-Bursa arasının 2 saat 15 dakika, Bursa-Bilecik arasının 35 dakika, Bursa-Eskişehir arasının 1 saat, Bursa- Konya arasının 2 saat 20 dakika ve Bursa- Sivas arasının 4 saat olacağını belirtti.

OSMANELİ-BURSA ARASINDA 5 DURAK, HRS İLE GARA DİREKT ULAŞIM

Osmaneli- Bursa- arasında 5 durak olacağını belirten Özcan Geçim, “Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa istasyonları olacak. Bursa Garı’ndan TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Bandırma istasyonlarına ulaşım sağlanacak. Bursa Gar inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Burada Bursa’nın tarihine uygun, Osmanlı mimarisi ile bir yapı inşa ediyoruz. Gara hafif raylı sistem ile de direkt ulaşım olacak” diye konuştu.

İKİNCİ GÜN DE DOLU DOLU PROGRAMLAR…

Program, Procons Şirketi CEO’su Kemal Kaplan’ın “İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm”, Proje Tasarım Merkezi Ofisi Kurucusu Peyzaj Mimarı Engin Aktaş ve Peyzaj Mimarı Hasan Marat’ın “Bim Tabanlı Peyzaj Mimarlığı” başlıklı konuşmaları ile devam etti. Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise BTÜ Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan “Bursa’da Deprem Tehlikesi, Yapı Güvenliği, Sismik İzolasyon” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Yeşil Hat Muhabiri Biriz Özbakır’ın moderatörlüğündeki “Yeşil Hat Akademi Paneli”nde ise BTÜ Rektör Yardımcısı Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Uyanık, İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras ve Doç. Dr. Babak Vaheeddoost yer aldı.

Mimar Şenol Şimşek’in “Bir Mimarın Bursa Üzerinden Kent Okuması” ve Mimar Tolga Kezer’in “Mimarlıkta İlk Adımlar Kurgu Deneyim ve Gerçeklik” konuşmalarının ardından zirve, atöyle etkinlikleri ile son buldu.