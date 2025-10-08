Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol yapım, yenileme ve yeni güzergahların inşası konusunda 16 ilçenin tamamında yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanı bulması ve ulaşım alt yapısının güç kazanması için yürütülen asfalt mesaisi Akyazı Yuvalak ve Düzyazı’da devam etti. İlçe merkezi ve şehir merkezine ulaşım için önemli olan Akyazı’nın kırsalındaki 6 bin 100 metrelik iki farklı güzergâh 3 bin 100 ton asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu. Bu adımla birlikte bölgedeki ulaşım güvenli, konforlu hale geldi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri her bir noktayı tablo gibi işledi.

YOLBAK’tan yapılan açıklmada, "Şehrimizde eş zamanlı olarak sürdürdüğümüz asfaltlama işlemleri tüm ilçelerimizde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında Akyazı ilçesinde bulunan Yuvalak ve Düzyazı Mahallesi devam eden asfaltlama işlemlerinde 6 bin 100 metrelik grup yolu ve yan güzergahların 3 bin 100 metrelik kısmı tamamlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha güvenli bir seyahat imkanına ulaşacak olan güzergahın ilçemize hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.