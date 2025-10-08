Etkinlikler kapsamında öğrenciler, sınıflarda ve okul bahçelerinde bir araya gelerek Filistin halkına desteklerini dile getirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, dualar edildi, şiirler okundu ve marşlar seslendirildi.

Ayrıca okullarda Filistin temalı resim sergileri açıldı, kısa film gösterimleri yapıldı ve bilinçlendirici etkinliklerle öğrenciler yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin "erdem-değer-eylem" anlayışıyla şekillenen bu faaliyetler, öğrencilerin vicdan, sorumluluk ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.

Balıkesir eğitim camiasının ortak vicdanının güçlü bir yansıması olarak değerlendirilen etkinliklerde, öğrenciler barış, adalet ve insanlık değerleri etrafında birlik mesajı verdi.