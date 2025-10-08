İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in yanı sıra Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de katıldı. Toplantıda, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğinin artırılması, trafik kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin yükseltilmesi ve trafik kurallarına uyumun güçlendirilmesi gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca, hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi, trafik levhalarının sadeleştirilmesi, trafikte ‘sıfır can kaybı’ hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ile sürücülerin yönlendirilmesinde daha anlaşılır bir sistem oluşturulması gündeme taşındı.

Toplantı, ülke genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması kararlarıyla sona erdi.