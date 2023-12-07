Akyazı Belediyesi ekipleri, Gökçeler Mahallesi’nin yollarını güzelleştirmek için çalışmalarına başladı.

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki asfalt atağı ve hizmet serüveni aralıksız şekilde sürüyor. 2023 yılında ilçenin birçok mahallesinde asfalt serimi gerçekleştirilen ve son olarak 4 merkez mahallesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Akyazı Belediyesi şimdi de Gökçeler Mahallesi’nin yollarını güzelleştiriyor.

Devam eden çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Gökçeler Mahallemizdeki yol problemini söz verdiğimiz üzere gideriyoruz. Akyazı’mızın her köşesine hizmet götürmeye durmadan yorulmadan devam edeceğiz. İlçemizin merkez mahallelerinden olan Gazi Süleymanpaşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle ve İnönü Mahallelerimizde sürdürdüğümüz dönüşümü de tamamlamak üzereyiz. Son olarak ekiplerimiz Yeni Mahalle’deki çalışmaları tamamladılar. Şehit Mehmet Çelik Caddesini de en kısa sürede asfaltlayarak İnönü Mahallemizdeki çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız” dedi.