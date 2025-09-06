İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itirazı kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Köseler’in tutuklanmasına karar verildi.

Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ’ihaleye fesat karıştırma’, ve ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından soruşturma kapsamında Köseler hakkında 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Köseler, dahil 13 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Hakim karşısına çıkan Alaatin Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verildi.