Bursa’da alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı. Tuğberk M. ve Nadir A.’nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi. Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.